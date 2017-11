Other Roads volgt eigen weg

Other Roads noemt zich een eigentijdse folkgroep, waarbij diverse genres en stijlen doorsijpelen in de sound. ,,Folk is een muziekstijl met een heel breed spectrum", zegt Dave Walmisley. ,,Greg - de Schotse violist - is de enige met een echte traditionele achtergrond. Ik ben geboren op een tabaksplantage in Zimbabwe waar altijd Amerikaanse muziek aanwezig was. Pete is eveneens geïnteresseerd in Amerikaanse singer-songwriters. En zo zijn er meer invloeden. We integreren en adapteren die."