Ôtez-moi d'un doute populairste film bij publiek Film by the Sea

Jury van Film by the Sea bekroont '1945' en eert Bruno Ganz

15 september VLISSINGEN - De Hongaarse film '1945' is gekozen als beste boekverfilming van Film by the Sea 2017. Regisseur Ferenc Török en schrijver Gábor T. Szántó waren vrijdagavond in Vlissingen aanwezig om de Film en Literatuur Award in ontvangst te nemen.