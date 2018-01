Ostrea Lyceum wint debatwedstrijd 'Het Lagerhuis'

POLL/VIDEO Zoutelande is de eerste Spotify-hit van Bløf

19:57 VLISSINGEN - 'Zoutelande' is het eerste Bløfliedje dat op één komt in het Spotify-tijdperk. De toppositie in de Mega Top 50 wordt uitsluitend bepaald aan de hand van het aantal keren dat een liedje is beluisterd via een streamingdienst, waarvan Spotify veruit de grootste is. In de Top 40 van Radio 538, waarin behalve het aantal streams ook de airplay op radio wordt meegerekend, staat het liedje deze week op 4.