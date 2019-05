Oscar Garschagen: wereldburger in Grijpskerke

Noem hem gerust een wereldburger. Hij woonde zes jaar in Brussel, zes jaar in Amerika, vijf jaar in Palestina en Israël. Steeds met zijn partner Willemijn Outhuijse. China werd het sluitstuk: tien jaar lang in Sjanghai. Vorig jaar ging hij op zijn 66ste met pensioen. En streek neer in Grijpskerke, in wat ooit het postkantoor was van Tante Jo.