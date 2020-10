Ørsted en Yara bundelen krachten voor productie van groene ammoniak

SLUISKIL - Energiebedrijf Ørsted en kunstmestfabrikant Yara bundelen de krachten om in Sluiskil groene ammoniak te gaan produceren. Yara gebruikt nu fossiele waterstof voor de ammoniakproductie, maar wil overstappen op groene waterstof. Het project vergt de bouw van een 100 MW electrolysefabriek die over vier jaar moet draaien op stroom van Borssele 1 en 2, Ørsteds windpark voor de Zeeuwse kust.

Volgens Ørsted en Yara levert het ‘baanbrekende project’ een flinke milieuwinst op. Het bespaart 100.000 ton CO2. Dat staat ongeveer gelijk aan 50.000 conventionele auto’s die van de straat worden gehaald. Beide bedrijven willen voorhoedespelers zijn in het scheppen van een duurzame toekomst. Groene waterstof speelt in hun ogen daarin een belangrijke rol. Ze steven ernaar om de electrolysefabriek in 2024/2025 operationeel te hebben. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

Groene meststoffen

In de electrolysefabriek die op het terrein van Yara in Sluiskil moet verrijzen, kan per jaar 75.000 ton groene ammoniak worden gemaakt. Dat is ongeveer een tiende van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil. Yara wil de groene ammoniak gebruiken voor de productie van groene meststoffen. Daarmee kan de voedselketen verder CO2 neutraal worden gemaakt, zegt het bedrijf. In de toekomst kan er mogelijk ook klimaatneutrale scheepsbrandstof worden geproduceerd in Sluiskil.

Overheidssteun

Groene waterstof is het toverwoord in de energieomslag die de industrie (ook die in Zeeland) moet en wil maken. Maar de kosten zijn nu nog aanzienlijk hoger dan die van waterstof die met aardgas wordt gemaakt. Ørsted en Yara geven aan dat naast bedrijfsinvesteringen ook overheidssteun nodig is om op grote schaal groene waterstof te kunnen produceren. De twee bedrijven zoeken daarom publieke cofinanciering om de electrolysefabriek te ontwikkelen en te bouwen. Eind 2021, begin 2022 moet duidelijk zijn of het project haalbaar is.

Mooie kans

Topmannen van Ørsted en Yara onderstrepen dat er een mooie kans ligt om een industrieel bedrijf verder te vergroenen met energie die windpark Borssele 1 en 2 levert. Het windpark is zo goed als klaar. Het kan tevens de aanzet zijn tot meer groene waterstofprojecten, want Zeeland en Oost-Vlaanderen willen voor groene waterstof de springplank van Nederland worden. Het waterstofproject kan tevens de blauwdruk worden voor C02-vermindering van de industrie in Europa.

Concurrentiepositie

Het groene ammoniak-project is geen puur idealisme. De overstap naar groene waterstof als grondstof is noodzakelijk om de concurrentiepositie van industriële bedrijven als Yara te bestendigen dan wel te verbeteren. De bouw van de electrolysefabriek levert daarnaast bedrijvigheid en banen op, aldus beide bedrijven.

Ørsted en Yara vinden dat het Rijk nu ‘zo snel mogelijk een helder en concreet waterstofprogramma’ moet optuigen. De hoge kosten spelen daarin een hoofdrol.