Orkanen veranderden missie de Zeeland

ZOUTELANDE - Het marineschip Zr. Ms. Zeeland is vrijdag teruggekeerd in Nederland na vier maanden noodhulp te hebben geboden in het Caribisch gebied. Aan boord vier Zeeuwen, onder wie luitenant-ter-zee Lucienne Koch.

Ze stapte vrijdagmorgen met een heel erg voldaan gevoel in Den Helder van boord. Eind juni was de marinevrouw uit Zoutelande met de Zr. Ms. Zeeland vertrokken. Niet om noodhulp te bieden, maar om vier maanden te patrouilleren in het Caribisch gebied om drugssmokkel tegen te gaan en kustwachttaken uit te voeren. Humanitaire hulp hoort ook tot de taken. Twee tropische stormen zorgden ervoor dat alle aandacht op noodhulp kwam te liggen. De Zeeland was van begin september tot in oktober bezig met het afleveren van hulpgoederen aan Sint Maarten en andere getroffen eilanden. De logistieke dienst, waarvan Koch het hoofd is, had ineens meer monden te voeden dan alleen die van de eigen opvarenden.

Op 7 september legde de Zeeland aan in Philipsburg, de hoofdstad van Sint Maarten. De verwoesting die orkaan Irma had aangericht maakte grote indruk, zegt Koch. Twee weken was de bemanning van de Zr. Ms. Zeeland bezig met hulpverlening toen opnieuw een zware orkaan over de Caribische Zee trok. Orkaan Maria had haar pijlen gericht op onder meer Dominica, een eiland met zo’n 73.000 inwoners. De Zeeland zette koers naar het zuiden om het verwoeste eilandstaatje te helpen.

Helikopter

,,Dominica is al een stuk armer dan Sint Maarten. Modderstromen hadden er flinke vernielingen aangericht. Toen we in de hoofdstad Roseau aankwamen, zijn we naar het regeringsgebouw gegaan en hebben we aan de minister van buitenlandse zaken verteld wat we te bieden hadden. Dat aanbod grepen ze met beide handen aan. Bijvoorbeeld de helikopter die wij aan boord hadden was een groot voordeel bij het verdelen van hulpgoederen. Daarmee konden we de dorpen in het binnenland bereiken.’’

Ruim twee weken bracht de Zeeland water, voedsel en medicijnen vanuit de depots van hulpverleningsorganisaties naar de dorpen in het noordwesten van Dominica. Een Frans en een Brits schip hadden de andere delen van het eiland toegewezen gekregen. ,,Met FRICS, dat zijn van die snelle boten, brachten we de spullen aan land. Mensen waren ontzettend blij, ze kwamen naar ons toegerend voor water en voedsel.

Cocaïnesmokkel

Ons schip kan drinkwater produceren uit zeewater. We konden veel water leveren aan het ziekenhuis in de hoofdstad. Daardoor hoefden bijvoorbeeld nierpatiënten niet geëvacueerd te worden omdat ze konden blijven dyaliseren .’’ De Zeeland produceerde 154.300 liter drinkwater voor de mensen op de eilanden. Daarnaast bracht de marine 24.000 kilo high energy biscuits, 19.500 kilo ander voedsel en 2.200 liter diesel aan land.