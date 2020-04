Organisator Sofyan Azzagari: ‘Ik gun echt iedereen alles; dat krijg je dan ook vaak terug’

Om terug te komen op het laatste: voetballen moet je toch vooral plezier bezorgen?

,,Dat heeft het ook wel gedaan. Die sport is heel bepalend geweest, vooral in mijn jeugd. Maar bij Kloetinge raakte ik op jonge leeftijd voor de eerste keer geblesseerd, in een periode dat er interesse van profclubs was. Na mijn knieblessure kwam ik sterk terug, het ging goed. Later ging het weer mis: ineens schoot het in mijn lies. Ik bleek een liesbreuk te hebben en mijn liesstreek was helemaal niet goed. Iedereen voetbalt en jij bent geblesseerd. Dat doet pijn. Als speler van Goes en Kapelle heb ik ook nog zware knieblessures gehad. Na de blessure die ik bij Goes opliep heb ik echt tegen een depressie aan gezeten.’’