Organisator Kustmarathon Lein Lievense overleden

Bij Lievense zat het organiseren in zijn dna. Hij zette, samen met zijn vrouw Lenie, tal van sportevenementen op: zeezwemtochten, triatlons en hardloopwedstrijden. Veruit de bekendste is de Kustmarathon, in 2003 klein begonnen en inmiddels zeer groot gegroeid. De Walchenaar zette binnen en buiten de provincie veel mensen aan tot bewegen.

Van dikdoenerij was Lievense wars. De koninklijke onderscheiding die hij in 2007 kreeg, deelde hij het liefst met alle vrijwilligers van de Kustmarathon. Het lintje droeg hij nooit, hij wilde zich nooit groter voelen dan een ander. ,,Iédereen doet toch zijn best?” En het hardloopevenement hoefde niet professioneler aangepakt te worden dan nodig. ,,Een grote hoofdsponsor? Waarom? Wat is er mis met heel veel kleine sponsors uit Zeeland?”

In januari 2018 werd Lein Lievense weer ziek, nadat hij net dacht alle ellende achter de rug te hebben. Hij sprak openlijk over hoe het zijn leven beïnvloedde, onder meer in september in deze krant en in december in de indrukwekkende documentaire ‘Opgeven? Amme nooit nie’. In oktober was hij er nog bij in het zestiende Kustmarathonweekeinde. Met applaus en steunbetuigingen staken de deelnemers de familie Lievense een hart onder de riem.