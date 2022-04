Oranjekoorts in Zeeland: verkleedpartijen en de oude meuk wordt van zolder gehaald

VLISSINGEN - Koningsdag staat voor de deur. De oude meuk van zolder of zenuwen voor het zeskamp, de oranjekoorts is al goed te voelen in Zeeland.

,,Ik doe al een kleine twintig jaar mee met mijn vriendengroep aan de zeskamp in Veere. Sommige vrienden zijn uitgewaaid naar andere delen van Walcheren, maar op koningsdag zijn we allemaal in Veere, een soort reünie. Nu kan het eindelijk weer, na twee jaar corona.” Erwin Houmes uit Veere voelt de oranjekoorts al. ,,Zeker nu het weer kan en mag, kijk ik erg uit naar koningsdag.” In Veere is de dag voor Koningsdag al van alles te doen. ,,Er is ’s avonds voor de kinderen een vossenjacht en playback georganiseerd.” Maar het echte feest, barst pas los op de dag zelf.

Erwins kinderen hebben de liefde voor Koningsdag - en de traditionele Veerse zeskamp - overgenomen. ,,’s Morgens gaan we eerst naar de kinderspelen, voor de jongste. Mijn zoontje is nu oud genoeg om mee te doen met de kinderzeskamp. Dit jaar gaat hij voor het eerst en hij heeft er zo veel zin in. ’s Middags is het zeskamp voor volwassenen, traditiegetrouw gaan we verkleed.”

Dit jaar is het thema: beroepen. ,,We gaan als wonderdokters, in van die groene ziekenhuispakken. We hebben een appgroep met tien kameraden, één iemand is verantwoordelijk voor de outfits. De afgelopen jaren kwamen de gekste thema’s voorbij: van indianen tot ridders. Er is trouwens ook één iemand die de oranjetompoezen verzorgd. Zonder die is het natuurlijk geen Koningsdag. Dan drinken we een biertje en kunnen we er tegenaan. Het gaat vast wel weer lachen worden dit jaar.”