OR Zeeland Seaports steunt fusie met haven Gent

De OR heeft een positief uitgebracht over de fusie die per 1 januari zijn beslag moet krijgen. De personeelsvertegenwoordiging is ervan overtuigd dat de fusie van het Zeeuwse en het Vlaamse havenbedrijf een succes wordt. In een interne mededeling vertrouwt de OR erop dat met de vakbonden een akkoord wordt bereikt over een sociaal statuut. Ook is de OR lovend over het werk dat medewerkers in de voorbereiding van de fusie hebben gestoken.