Opvolgers van Intervence: ‘Wat er ook gebeurt, wij zijn het vangnet’

Maak kans op kaarten voor de première van De Slag om de Schelde

12:13 De film De Slag om de Schelde draait vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen. Maandag 14 december is er een exclusieve première in Vlissingen en u kunt er bij zijn. De PZC geeft 15 keer twee kaarten voor deze première weg aan lezers.