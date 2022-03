Opvang Oekraïners: eerst doen, dan de regels

Begin maart kwam een groep van 38 Oekraïense vrouwen en kinderen aan in het ‘t Raedthuys in Sint-Maartensdijk. Eigenaar Arjan van Dijke heeft het voormalige gemeentehuis voor de opvang vluchtelingen open gesteld.

Ambtenaren van de gemeente Tholen waren er deze week op bezoek om alle formaliteiten te regelen zodat mensen weer iets van hun leven kunnen oppakken. Dat begint met de inschrijving bij de gemeente, in de Basis Registratie Personen (BRP). Want in Nederland regeltjesland kun je niets zonder BRP. Zonder registratie geen BSN-nummer en zonder BSN-nummer geen bankrekening, geen woning, geen leefgeld of legaal werk. Of naar school, naar de dokter of naar de GGD voor een vaccinatie.