Opvallende daling van aantal zelfdodingen in Zeeland, terwijl in coronatijd het tegendeel werd verwacht

,,Dit is een heel grote daling, die ik niet had verwacht”, zegt Mischa Laeven. Zij is projectleider van Zeeland Zonder Zelfmoord. Dit preventieproject is enkele jaren geleden samen met GGD Zeeland, Emergis, politie, 113Zelfmoordpreventie en de Zeeuwse gemeenten opgezet. Aanleiding was het relatief hoge aantal zelfdodingen in de provincie.