Opvallend veel Zeeuwse lintjes in 2020

MIDDELBURG - Ondanks de coronabeperkingen hadden de Zeeuwse burgemeesters het afgelopen jaar hun handen vol aan koninklijke onderscheidingen. In totaal werden er in de provincie 204 lintjes uitgereikt, meldt commissaris van de Koning Han Polman in zijn jaarverslag.

Bij elkaar 180 Zeeuwen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 22 mensen mogen zich voortaan Ridder noemen en daarnaast telt Zeeland twee nieuwe Officieren in de Orde van Oranje-Nassau.

Het aantal onderscheidingen is opvallend hoog. In 2019 ging het nog om 156 lintjes, meldde Polman een jaar geleden. In de jaren daarvoor liep het aantal gedecoreerden uiteen van 154 tot 185.

Lintjesregen

De meeste onderscheidingen worden toegekend op of rond Koningsdag, tijdens de traditionele Lintjesregen. Dit jaar werden 124 Zeeuwen daarbij verrast. Dat was al een recordaantal. In 2019 ging het nog om 90 gedecoreerden.

De gemeente Goes had tijdens de Lintjesregen de meeste onderscheidingen: 22. Ook op Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en in de gemeenten Terneuzen en Veere waren het er meer dan gebruikelijk.