Opvallend veel Zeeuwen in de race om Libris Literatuurprijs

VIDEO Ivy’s sneakers zijn zeldzamer dan die van Kanye West: Elk ontwerp maak ik maar één keer

15:52 NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Als tiener had ik verschillende droombanen. Profvoetballer bijvoorbeeld of sneakerontwerper. Het is voor mij uiteindelijk de journalistiek geworden. Want betaald voetballers, daar heeft Zeeland er slechts een handjevol van. Weinig kans dus. En serieuze sneakermakers... Tot deze zaterdag ken ik er niet eens één in de provincie. Maar dan is daar ineens de pas 17-jarige Ivy Dekker uit Nieuw- en Sint Joosland.