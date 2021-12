Opvallend: Danny Vera blijft vooral buiten de Randstad favoriet in Top 2000

Waar een klein dorp groot in kan zijn: Oostkapel­se onderne­mers redden kerstvie­ring van basis­school­kin­de­ren

OOSTKAPELLE - School een week eerder dicht, kerstviering opgeschort. Het was deze week even paniek op basisschool De Lispeltuut in Oostkapelle. Maar een paar appjes later kon iedereen opgelucht ademhalen: vrijdag kregen de leerlingen een droombuffet voorgeschoteld. Helemaal gratis.

18:07