Optocht Paerehat gaat in afgeslankte vorm door: Geen grote wagens vanwege de harde wind

Update 14.46 uur's-HEERENHOEK - De grootste carnavalswagen rijden vanmiddag niet mee in de carnavalsoptocht in Paerehat. De wind is harder dan voorspeld en zwakt pas later af. Reden dat carnavalsstichting de Koenkelpot en burgemeester Gerben Dijksterhuis hebben besloten de A-wagens uit het parcours te schrappen.

De wind is voorlopig nog niet gaan liggen. En doet dat naar verwacht pas later vanmiddag. Reden dat de optocht in 's-Heerenhoek in afgeslankte vorm doorgaat. De A-wagens, sommige exemplaren ruim zes meter hoog, blijven in de schuur vanwege de harde wind. ,,Het is risico is te groot”, zegt Johan Schrieks van carnavalsstichting De Koenkelpot. ,,Sommige wagens komen uit 's-Gravenpolder, dat is op dit moment te gevaarlijk.”

Even zag het er naar uit dat de optocht in Paerehat helemaal niet door zou gaan. Vanochtend werd toch besloten te gaan rijden. Maar dan later op de dag, om 15.30 uur. Dan zou de wind zijn afgezwakt. En dat is nog altijd de verwachting. ,,Sommigen zeggen: Je had het meteen moeten afgelasten. Het blijft een lastige keuze. Je wil toch dat het doorgaat en daar probeer je alles aan te doen”, zegt Schrieks.

Niet zelf de knoop doorhakken

Verschillende bouwclubs stelden zo hun vraagtekens bij het feit dat er groen licht werd gegeven voor de optocht. Bouwclub De Ofdwalers uit Ovezande twijfelde of ze wel moesten gaan. Vonden het risico wel erg groot. ,,Verstandig besluit dit”, zegt Edwin Rijk. ,,Met deze wind durven wij het niet aan. Wel fijn dat we nu niet zelf de knoop hoeven doorhakken. Achteraf hadden ze het wellicht beter kunnen verzetten.”

In de schuur van De Ofdwalers wordt driekwartier voor aanvang nog gesoebat over deelname met een loopgroepje. ,,Het zal niet heel veel voorstellen, maar we gaan hoe dan ook naar Paerehat”, zegt Rijk. ,,Wel balen dat het niet met de wagen kan.” Ondertussen wijst de windmeter bij Scheldeoord nog altijd een vervaarlijke windkracht 8 aan. Met uitschieters richting negen.

Geen extra maatregelen

Extra maatregelen zijn er vanwege de wind niet getroffen. Is ook niet nodig, zegt burgemeester Dijksterhuis. ,,We verwachten dat het goedkomt. Dat na een stormachtig begin Paerehat alsnog carnaval kan afsluiten met een optocht. Dat verdienen ze.” Gisteren werden de optochten in Lewedorp en Kwadendamme nog afgeblazen vanwege de wind. Dijksterhuis staat nog altijd achter dat besluit. ,,Met die windstoten was het te gevaarlijk.”