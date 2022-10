Opstappen van waterschapsbestuurder was om verstoorde verhoudingen: excuses hielpen niet meer

Dat bleek woensdag tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Scheldestromen. In een nadere verklaring over zijn vertrek liet Keller, die binnen het dagelijks bestuur verantwoordelijk was voor onder meer de waterkeringen, tijdens de vergadering weten dat hij zich vanwege 'spanningen’ niet meer thuis voelde tussen zijn medebestuurders. ,,Het gaat over de manier waarop je met elkaar omgaat.’’

Dijkversterking

Dijkgraaf Toine Poppelaars, ook lid van het dagelijks bestuur, liet weten dat de genoemde spanningen te maken hadden met de peperdure dijkversterking in Hansweert en dan met name de financiële kant. ,,Tussen leden van het dagelijks bestuur zijn daarover de laatste periode spanningen ontstaan.’’ Poppelaars sprak over ‘bewoordingen’ en ‘bejegeningen’ die richting Keller zijn gebruikt, ook in mails. ,,Dat had anders gemoeten. We hebben onze excuses aangeboden voor zover dat nodig was en Philipp Keller dringend verzocht om toch aan te blijven. We moeten respecteren dat hij dat niet doet.’’ Keller: ,,We moeten als dagelijks bestuur met elkaar topprestaties leveren. Daarvoor moet je mét elkaar spreken en niet over elkaar.’’