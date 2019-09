Opsluiting in Stoptoberhuis is Ella’s laatste hoop om van de peuken af te blijven

videoGOES - Ze voelt zich opgelaten als zij weer eens de enige van het gezelschap is die ‘even naar buiten moet’. Ella Suykerbuyk (55) uit Goes wil dolgraag stoppen met roken. Daarom laat ze zich op 30 september met 49 andere rokers vijf dagen lang opsluiten in het Stoptoberhuis in Vinkeveen. ,,Als het nu niet lukt, lukt het nooit.”