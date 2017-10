Oproep: wie wil optreden met Karin Bloemen?

Asbesthoudend staalgrit gebruikt bij Arsenaaltoren

17:10 VLISSINGEN - Bij de renovatie van de Arsenaaltoren in Vlissingen is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Vrijdag werd duidelijk dat bij het schoonspuiten van de staalconstructie, straalgrit is gebruikt van het Dordtse bedrijf Eurogrit, waarin mogelijk asbest voorkwam. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dat inderdaad het geval was.