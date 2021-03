Oproep: wat doet u als eerste na de lockdown?

Winkelen op afspraak, de kapper net weer open maar al wekenlang volgeboekt, het theater zit nog steeds potdicht. We mogen slechts één bezoeker ontvangen en die moet voor de avondklok alweer thuis zijn. We snakken naar de terugkeer van onze vrijheid. Gewoon je collega’s weer zien. Nog even een uurtje winkelen. En de dag met vrienden afsluiten in de kroeg: dat mag, want die extra calorieën heb je er ‘s middags nog af getraind in de sportschool.