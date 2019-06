Oproep: vertel ons het verhaal van uw wereldoorlog

VLISSINGEN - De oorlog bracht dood, onderdrukking, verwoesting. Maar ongetwijfeld ook avontuur, moed, vriendschappen voor het leven. Wij zijn op zoek naar de verhalen van mensen die de bezettingsjaren 1940-1944 in Zeeland hebben meegemaakt. In aanloop naar de 75ste herdenking van de bevrijding, die zaterdag 31 augustus in Terneuzen begint, publiceren we ervaringen van ooggetuigen in de krant en op de website.

Dit jaar wordt met de nationale herdenking voor het eerst ruim aandacht besteed aan de Slag om de Schelde. In het najaar van 1944 was de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen cruciaal voor de bevoorrading van de geallieerde legers. De Westerschelde was de toegangsweg die op de Duitsers moest worden veroverd. Vooral in West-Zeeuws-Vlaanderen werd zwaar gevochten. De meeste dorpen en stadjes en ook de boerderijen in de polders kwamen zwaar gehavend uit de strijd. De dijken van Walcheren werden op vier plekken kapot gebombardeerd zodat het eiland onder water liep. Daarmee had Zeeland de primeur van de eerste offensieve inundatie in de wereldgeschiedenis.

Benieuwd naar uw verhaal

Met de bezetting en de strijd om de Scheldemonding landde de wereldgeschiedenis met een harde klap in het deltagebied. Driekwart eeuw na dato zijn er weinig mensen meer die uit eigen ervaring over die periode kunnen vertellen. Maar er zijn er nog wel! Hebt u de Duitse en geallieerde legers voorbij horen stampen, zag u de jachtbommenwerpers duikvluchten uitvoeren, hebt u in de schuilkelder gezeten of bent u geëvacueerd voor het wassende water, stond u te juichen of te huilen bij binnenkomst van de bevrijders: wij zijn benieuwd naar úw verhaal.

Als u een verhaal te vertellen hebt, als u foto's of ander materiaal beschikbaar hebt, laat het ons weten, dan kijken we of er een verslaggever bij u langs kan komen. U hoeft uw verhaal dus niet zelf op te schrijven. U kunt per mail contact opnemen met de chef nieuwsdienst van de PZC: chefnieuws@pzc.nl. Per post kan ook: Redactie PZC onder vermelding van 'mijn oorlog’ naar Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen.