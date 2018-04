Oproep tegen verhuizing mariniers uit Doorn

Zes scholieren meten eerste hulp-ken­nis met Bulgaren

7:30 MIDDELBURG - Ze hebben zes opfrislessen EHBO achter de rug en vandaag (maandag) is het zover. Zes leerlingen van het Calvijn College in Middelburg vertrekken naar Kyustendil in Bulgarije voor deelname aan een EHBO-wedstrijd.