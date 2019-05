Oproep Roosevelt Foundation levert achttien suggesties op voor Four Freedoms Award

Herdenken alleen is niet voldoende

15:38 Met juriste Lilian Gonçalves–Ho Kang You (1946) heeft de Van Randwijklezing in Vlissingen dit jaar een kandidaat, die de betekenis van vrijheid en verdraagzaamheid aan den lijve heeft ondervonden. In 1982 was haar man één van de slachtoffers van de Decembermoorden in Suriname.