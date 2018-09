Oproep Recron aan campinghouders: ga niet te rigoureus te werk

In een brief, die donderdag is uitgestuurd naar alle leden, geeft de Recron aan begrip te hebben voor reorganisaties die soms noodzakelijk zijn. Maar de vereniging wijst ook op het tijdbestek dat gekozen wordt en op eventuele consequenties op voor campinggasten sociaal en emotioneel vlak. 'Vaste gasten zijn een trouwe groep recreanten, zowel voor de ondernemer als voor de streek , die vaak al jarenlang op een recreatiebedrijf staan en daar ook hun sociale verbanden hebben'', schrijft de Recron.

Vaste gasten van drie Zeeuwse campings protesteren vrijdag in Middelburg tegen het feit dat ze met hun stacaravans moeten wijken voor vakantiehuisjes. Het gaat om gasten van De Veerhoeve in Wolphaartsdijk, de Witte Raaf in Arnemuiden en Duinrand in Burgh-Haamstede.