Oproep D66: Zeeuwse overheden die gebruik maken van algoritmes moeten dat duidelijk maken

Lap grond achter de Gamma plots in beeld voor tweede brandweer­ka­zer­ne in Goes

15 oktober GOES - Schoorvoetend is de gemeenteraad van Goes donderdag akkoord gegaan met een plek nabij het Tiendenplein (naast Chinees restaurant Nian Hao) als voorkeurslocatie voor de tweede brandweerkazerne in de stad. Een stek achter de Gamma is plots in beeld als alternatief.