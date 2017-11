Oprichter No Surrender voorlopig nog langer in de cel

Otto (49) werd in augustus overgeplaatst van Torentijd naar de extra-beveiligde gevangenis in Vught. Aanleiding was het vermoeden dat hij vanuit zijn cel in Middelburg een aanslag beraamde op de officier van justitie in zijn strafzaak. Otto zit al zestien maanden in voorarrest, op verdenking van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen.