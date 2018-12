Oppassen! Vanavond sneeuwbuien in Zeeland

Euregiotui­nen worden Regiopark Oostburg

11:33 OOSTBURG - Na bijna 15 jaar leegstand lijkt het nu toch echt te gaan lukken met de nieuwe bestemming voor de Euregiotuinen in Oostburg. Regiopark Oostburg is de werktitel van het nieuwe park dat Van Damme Recreatie er wil realiseren. In 2019 moeten de eerste contouren zichtbaar zijn.