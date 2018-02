Oppassen met alcohol?

Een collega van mij werkt er altijd helemaal naar toe. Een paar weken voor carnaval gaat het roer om. Niet op stap, geen alcohol en veel slapen. Allemaal om maar zo fit mogelijk aan de carnaval te kunnen beginnen. Of het helpt weet ik niet want ondanks alles was ze de dagen er na opvallend bleekjes en brak. Iemand anders die ik ken zweert bij bier met seven-up. De sneeuwwitjes van vroeger. Meidenbier noemden wij dat, omdat het meestal gedronken werd door meisjes die de bittere smaak van de blonde rakkers niet konden waarderen. Ik moet er niet aan denken. Dan maar geen alcohol. Dan drink ik liever een glaasje water met bubbeltjes.

Wat me echt opvalt is dat heel veel doorgewinterde leutvierders zeggen dat ze oppassen met teveel alcohol. Eten? Ach daar hebben ze het niet zo over. Gewoon een bodempje leggen en verder niet. Maar een biertje moet kunnen. Het hoort er bij. Dat je een beetje aangeschoten bent kan ook nog, maar echt dronken worden gaat een stap te ver. Dan kom je de volgende morgen met een houten kop uit bed en houd je het niet vol. De tip die ik meekrijg van de kenners: wissel bier af met een colaatje of spaatje. Klinkt toch een stuk braver dan het imago is hé? Dat carnaval een zuipfestijn is waar het bovendien niet zo nauw wordt genomen met de zeden. Wat de waarheid is weet ik nog niet. Dat ga ik het komend weekend beleven.