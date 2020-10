Opoe van Marlies gaat het land in

In ‘M’n liêven’ verweefde de schrijfster haar eigen leven met dat van haar oma. Uitgeverij Pepper Books besloot het voor Zeeland geschreven verhaal landelijk uit te geven. De schrijfster heeft er nu een Nederlandse titel aan gegeven: 'Lieverd'. Over haar oma zegt ze: ,,Opoe's leven bestrijkt de hele twintigste eeuw. Over haar vertellen is niet spectaculair: ze heeft geen studie afgerond, ze heeft niet in het verzet gezeten, ze is geen Neeltje Lokerse. Ze was wel mijn opoe, een arbeidersvrouw die vier kinderen heeft opgevoed. Zij heeft mijn weg geplaveid. Door haar en door andere vrouwen als zij heb ik kunnen studeren en me verder ontwikkelen.”