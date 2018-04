Opnieuw zomerse dag in Zeeuws-Vlaanderen

Daarmee is er ook opnieuw sprake van een dagrecord, net als woensdag en donderdag. De warmste 20 april in Westdorpe was tot nu toe in 2011: 25,0 graden.

In Wilhelminadorp en Vlissingen is de zomerse waarde (nog) niet bereikt. In Wilhelminadorp werd 24,4 graden gemeten, in Vlissingen 21,4 graden. De dagrecords staan op respectievelijk 24,9 graden (in 2011) en 23,9 graden (in 1969).