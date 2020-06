Opnieuw vragen meer Zeeuwen een werkloosheidsuitkering aan

VLISSINGEN - Het aantal Zeeuwen met een werkloosheidsuitkering is vorige maand opnieuw gestegen, maar veel minder sterk dan in april. Eind mei zaten er 5221 mensen in de WW, 88 meer dan een maand eerder. In april nam het aantal Zeeuwen in de WW nog in één klap met 847 toe.

Sinds de uitbraak van de coronacrisis belanden steeds meer mensen in de WW. Eind februari ging het nog om 4069 Zeeuwen. Drie maanden later zijn daar bijna 1200 mensen bijgekomen, blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV.

In mei groeide het aantal in Zeeland met 1,7 procent. Dat is lager dan de landelijke stijging van 3,1 procent. Relatief veel nieuwe WW’ers waren werkzaam in de detailhandel, in de horeca of bij uitzendbedrijven.

Opvallend is dat in de gemeente Tholen het aantal mensen met een uitkering in vergelijking met een jaar geleden nauwelijks is toegenomen (4,9 procent), terwijl dat in veel andere gemeenten vaak 25 procent of meer is. Tholen zag vorige maand het aantal WW’ers zelfs afnemen: van 313 naar 299.

Geen krappe arbeidsmarkt meer

Het coronavirus heeft de arbeidsmarkt ingrijpend veranderd. Tot voor kort was er nog sprake van een krappe markt: meer vacatures dan werkzoekenden. In grote delen van het land is de krapte inmiddels verdwenen. Ook in Zeeland is de spanning op de markt behoorlijk afgenomen. Waar eerst sprake was van een ‘zeer krappe’ markt, valt de provincie nu in de categorie ‘krap’.