Opnieuw vallen criminelen het netwerk van Delta aan

Fakkelen Dow zorgt toch nog voor meldingen bij Veilig­heids­re­gio

30 augustus TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow in Terneuzen had er vrijdag nog voor gewaarschuwd, dat het stilleggen van een kraker op het fabrieksterrein vanwege een technische storing tot extra fakkelactiviteit zou leiden. Toch kreeg de meldkamer dit weekend uit verschillende delen van Zeeland meldingen van brand in de buurt van Terneuzen, bericht de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zondagochtend.