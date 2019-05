Opnieuw slecht jaar voor ‘Zeeuwse’ rederij Vroon

POLL Erik Sluijs uit Zierikzee: ‘Mijn opa, hoe fout misschien ook, was óók slachtof­fer van de oorlog’

2 mei ZIERIKZEE - Erik Sluijs uit Zierikzee was een jaar of zestien toen hij ontdekte dat zijn opa fout was in de oorlog. Verder werd zijn grootvader doodgezwegen. Pas nu komt de naam weer boven, rondom de discussie of die ook op een oorlogsmonument mag komen staan.