Opnieuw patstelling Thermphos: partijen ruziën er op los

MIDDELBURG - De sanering van het Thermphosterrein bij Nieuwdorp is opnieuw in een juridische patstelling verzand. Rijk en provincie ruziën al wekenlang met de havens van North Sea Port.

‘De juridische strijd is kostbaar, tijdrovend en verhindert het bereiken van het door iedereen gewenste resultaat: een haventerrein waarop weer economische ontwikkeling kan plaatsvinden.’ Dit tekende Diederik Samsom nog geen jaar geleden op over de provincie Zeeland en havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP). Die waren in een juridische loopgravenoorlog beland over het opruimen van het met fosfor en licht radio-actief metaal verontreinigde terrein van de in 2014 failliet verklaarde fosforfabriek Thermphos. ‘Saneren doe je samen’ luidde de titel van het rapport waarmee de oud-PvdA-voorman binnen de kortste keren de twee ruziënde partijen én het Rijk op één lijn kreeg. Ze beloofden alle drie 27,7 miljoen euro in de schoonmaak te steken.

In december werd daarover een financieringsovereenkomst ondertekend, maar het wachten is nog steeds op de parafen onder een samenwerkingsovereenkomst. Het Rijk wilde namelijk nog één dingetje uitgezocht hebben, waaraan Samsom ook een passage had gewijd: ‘Overigens geldt voor de bijdragen van Provincie en Rijk dat er staatssteunregels kunnen gelden. Vanwege het geldend veiligheids- en milieubelang is niet te verwachten dat dit onoverkomelijke bezwaren oplevert, maar formele goedkeuring daarvoor komt van de Europese Commissie (en laat lang op zich wachten).’ Even goed uitzoeken, raadde hij aan.

Cheque van 55,4 miljoen euro

Dat gebeurde door landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers van bureau Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, die begin maart met zijn advies kwam. Een cheque van 55,4 miljoen euro aan een havenbedrijf is natuurlijk staatssteun, waar het om gaat is of het door Europa ook als ‘ongeoorloofd’ wordt aangemerkt. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft de Staten laten weten dat de landsadvocaat – wiens advies niet openbaar is - die kans klein acht. Hij heeft wel aangeraden het bedrag als staatssteun aan te melden in Brussel. Het duurt ten minste een half jaar, maar als het tegenzit jaren, voor de Europese Commissie met een oordeel komt.

Rijk en provincie zijn door de landsadvocaat gerustgesteld, maar ZSP (juridisch nog zelfstandig maar verder inmiddels met de haven van Gent gefuseerd tot North Sea Port) niet. De haven heeft het meest te verliezen. Zou Europa de 55,4 miljoen euro als ongeoorloofde staatssteun zien, dan moet het havenbedrijf het bedrag weer terugbetalen aan het Rijk en de provincie. Om de sanering niet stil te laten vallen, wordt het geld al in partjes overgemaakt naar Van Citters Beheer. Dat bedrijf is een volle dochter van ZSP, opgericht om het Thermphosterrein schoon te maken.

Garantie vanuit Middelburg en Den Haag

Hoe langer het Brusselse oordeel uitblijft, hoe groter de kans dat bijna al het geld is uitgegeven. Dus wil het havenbedrijf de garantie dat het aan het einde van de rit niet alleen aan de lat komt te staan. Wat de kwestie nog compliceert, is dat de juridische fusie tussen de haven van Gent en ZSP – gepland op 1 mei – onmogelijk is zonder een getekende samenwerkingsovereenkomst over Thermphos. Dat die datum desnoods wordt opgeschoven, tekent hoe zwaar ZSP tilt aan een garantie vanuit Middelburg en Den Haag.

Inmiddels zoeken partijen, ondersteund door hun juristen, al meer dan drie weken koortsachtig naar een oplossing. Er is elke dag overleg. Een garantie is niet mogelijk, is de redenering in Middelburg. Als nu wordt vastgelegd – in of buiten de samenwerkingsovereenkomst - dat het geld alsnog wordt verstrekt, blijft het ongeoorloofde staatssteun. En voor een omweg zijn Rijk en provincie niet te porren. Stel bijvoorbeeld dat de overheid meer investeert in de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en North Sea Port minder, waardoor hetzelfde bedrag alsnog bij de haven terechtkomt. Dat wordt gezien als het ‘besodemieteren’ van Europa. Volgens ingewijden is er een constructie verzonnen die zo ‘shady’ (dubieus) is, dat het Rijk daarvan niet eens op schrift kennis wil nemen.

Vertrouwen verdwenen

De geschiedenis herhaalt zich. ‘Juridisering van verhoudingen leidt tot patstelling’, was de titel van een paragraaf uit het Samsomrapport. ZSP, dat niets kan zonder toestemming van de haven van Gent, wil een dichtgetimmerde overeenkomst die repareert wat volgens Rijk en provincie vrijwel zeker niet gaat gebeuren. De provincie zegt: vertrouw er maar op dat het goed komt. Zo niet, dan lossen we het tegen die tijd wel op. Het vertrouwen in een gezamenlijke oplossing, dat Samsom leek te hebben opgebouwd, is verdwenen. Dat concludeert ook de Statenfractie van de PVV, die morgen een motie indient waarin ZSP wordt opgeroepen ‘te stoppen met het frustreren en juridiseren van de procedures omtrent Thermphos’ en gewoon de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.