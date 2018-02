Opnieuw leider No Surrender aangehouden; Rico R. uit Hulst zit nog vast

Winters venijn vanaf het weekend: wordt het dan toch nog schaatsen?

9:05 VLISSINGEN - Het venijn lijkt hem deze winter in de staart te zitten. De komende dagen kunnen we nog lichte nachtvorst verwachten, maar in het weekend en op maandag en dinsdag kan de nachttemperatuur in Zeeland tot -6 graden dalen. Kunnen we dan toch nog schaatsen?