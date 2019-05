Opnieuw iemand in problemen op zandplaat bij Renesse

Zeeland loopt 140 miljoen mis door latere komst mariniers

16 mei MIDDELBURG - Zeeland loopt door de vertraging van de bouw van de marinierskazerne minstens 140 miljoen euro mis. Oorspronkelijk was het plan om de kazerne in 2017 te openen, maar die datum schoof steeds verder op. De vertraging is ondertussen opgelopen tot vijf jaar, maar het is onwaarschijnlijk dat 2022 wordt gehaald.