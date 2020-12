Opnieuw fors meer besmettingen: 1.230 Zeeuwen positief getest op corona

Schrijf­ster Saskia Maaskant geeft een kerstver­haal cadeau: ‘Ik was toch nog niet klaar met Janna’

22 december BRUINISSE - Het kwam opeens, patsboem, in haar op. Saskia Maaskant, schrijfster van het succesvolle boek ‘Meerminnen verdrinken niet’, schreef spontaan een kerstverhaal met personages uit dat boek in de hoofdrol. ,,Dit is mijn kerstcadeau aan iedereen: een feelgood zalig kerstverhaal.”