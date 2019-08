Opnieuw celstraf geëist voor doodsteken Middelburger (19)

Ter B. werd destijds geregeld gepest door jongeren in zijn woonplaats, onder wie Dennis van de Velde. Toen de twee op een avond onenigheid kregen, stak Ter B. de jongen dood.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er sprake is van doodslag en eiste zes jaar cel. De Middelburger is al twee keer eerder veroordeeld: door de rechtbank in Middelburg tot negen jaar cel en door het gerechtshof in hoger beroep tot zes jaar.

Noodweer of niet

Maar de zaak moest over, oordeelde de Hoge Raad in april vorig jaar. De Hoge Raad begreep niet zonder meer dat het geen zelfverdediging was, omdat het hof de verklaring van Ter B. wel aannemelijk vond. Als je de verklaringen van Ter B. gelooft, kom je wellicht juist wel tot noodweer, is de vrije vertaling van het arrest.