Opnames van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ in Bevrijdingsmuseum

De opnamedag biedt over de hele dag plek voor maximaal 1000 bezoekers. Bijzondere en opvallende stukken maken kans om uitgebreid in beeld te worden gebracht aan de grote tafel bij presentator Frits Sissing. Deelnemers moeten rekening houden met eventuele wachtrijen op de opnamedag. Wie een object wil laten taxeren in het museum kan zich aanmelden via de site van Tussen Kunst en Kitsch. De opnames worden waarschijnlijk in het najaar uitgezonden.