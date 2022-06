Opluchting na brand bij ADRZ: ‘Trots op verpleegkundigen, die snel handelden’

GOES - Een dag na de brand in ziekenhuis Adrz in Goes overheerst vooral opluchting. ,,Omdat verpleegkundigen heel snel hebben gehandeld, is er nooit sprake geweest van een onveilige situatie’’, zegt woordvoerder Ilona Wielemaker. ,,We zijn trots.”