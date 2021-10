Opluchting bij vrijwilligers brandweer: ze worden geen tweederangs hulpverleners

PORTRET Rentmees­ter Dries van Huykelom van de Pas: ‘Het is altijd een verademing om Zeeland binnen te rijden’

10:00 De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp, in de Zak van Zuid-Beveland, beslaat zo’n 1200 hectare. Eens per maand rijdt rentmeester Dries Hendrik Jan van Huykelom van de Pas hier rond, in wie Olivier B. Bommel direct een heer van stand zou herkennen.