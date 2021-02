Opluchting bij Intervence: scenario van ‘arrogante en eigenwijze wethouders’ is van de baan

Natuur kan sprong van min 10 naar plus 15 wel aan: ‘Maar daarna weer strenge vorst is funest’

17 februari VLISSINGEN - In ruim een week gaat de temperatuur in Zeeland van min 10 naar plus 15. Dat kan de natuur best hebben. ,,Het is pas echt rampspoed als daarna weer een strenge vorstperiode aanbreekt.”