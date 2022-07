Oplettende Sem (4) ontdekt grote breuk waterleiding

column jan vantoortelboom Een pikhouweel in mijn schedeldak?

H4A is al maandenlang bezig met het aanleggen van nieuwe leidingen. Weken geleden passeerden ze mijn oprit, zaagden een lijn in het asfalt, sloopten de brokstukken eruit en legden die met een kraan op een hoop, maakten de leidingen in orde en vertrokken naar de buren. Gelukkig kan ik nog weg aan de andere kant van de oprit, maar dat is de minst gebruikte. Die leidt namelijk naar het dorp Ossenisse en aangezien daar geen supermarkt, school, apotheek, boekhandel, bloemistenzaak et cetera is, moet ik daar nagenoeg nooit naartoe.

24 juli