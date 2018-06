Opkomst van de deeltijd-brandweerman in Zeeland

Column Maan Leo Lege cockpit

7:00 Een paar jaar geleden las ik het boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk over de financiële crisis. Joris’ kernvraag is: ‘Wat dachten de veroorzakers van de crash?’ Uiteindelijk komt hij tot een pijnlijke conclusie: ze dachten niets. Hij gebruikt de metafoor van een neerstortend vliegtuig: wat heeft zich afgespeeld in de cockpit?