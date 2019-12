Ophogen Roggenplaat klaar

Afscheid nemen van een schuur vol nostalgie

29 december KORTGENE - Als het om oude spullen gaat, is er niet echt een middenweg. Je houdt ervan óf je vindt het ouwe troep. In Kortgene wonen twee echte liefhebbers: Piet en Nel Verburg. Elf jaar lang hadden ze museum 't Ouwe Uus, maar daar stoppen ze mee. Ze dragen alle huisraad en herinneringen over aan Franciska de Visser, die de boel voortzet in Vrouwenpolder.