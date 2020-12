Opheffen van Intervence kost Zeeuwse gemeenten miljoenen

Helft van de bodemsane­rin­gen in Zeeland wordt niet gecontro­leerd: ‘Toezicht is een farce’

7 december MIDDELBURG - Nog niet de helft van het aantal bodemsaneringen in Zeeland wordt gecontroleerd. En dat terwijl landelijk 40 procent van de saneringen niet blijkt te deugen. ,,Het toezicht is een farce”, stellen onderzoekswebsite Follow the Money en het televisieprogramma De Monitor.