‘Opheffen van Intervence is volstrekt onaanvaardbaar’

zeeland geboekt ‘Geboren in de hemel’ is opgedragen aan Lukas

29 november Over een ontspoorde jongensvriendschap. Over een zwangerschap die uitmondt in een doodgeboorte. Ed van Sliedregt pakt grote thema's aan in zijn debuutroman 'Geboren in de hemel'. Geen wonder, voor hem raken fictie en werkelijkheid elkaar.