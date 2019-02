Ophef over gratis boodschappen; lees de kleine lettertjes

Video Historisch moment: Internatio­na­le Dijk is weg en het zeewater kan het nieuwe gedeelte van het Zwin in stromen

20:47 RETRANCHEMENT - Een historisch moment op maandagochtend: het laatste stukje van de Internationale Dijk in Het Zwin is afgegraven. De zee kan het uitgebreide natuurgebied nu in- en uitstromen.