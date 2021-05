Opgepakte Zeeuws-Vlaamse vrouw werd steeds radicaler: ‘Die leugens moeten afgelopen zijn’

Column Willem van Dam Soms hoop ik stiekem dat er in Terneuzen ook zo'n employé rondloopt

6 mei Er zijn van die krantenberichten waar ik buitengewoon vrolijk van word. Wat dacht u van dat bericht over die overijverige medewerker van de plantsoenendienst in Utrecht? ‘Zo jongen’, had de chef onkruidbestrijding hem verordonneerd terwijl hij hem een brander in de hand drukte, ‘ga jij de stad maar eens van vuulte ontdoen’. De chef verdween in zijn kantoortje achter een berg papierwerk en de medewerker toog spoorslags aan de arbeid.